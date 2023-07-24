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В Кремле прокомментировали попытку ВСУ атаковать Крым беспилотниками

Песков сообщил, что силовые структуры ведут работу по обеспечению безопасности регионов РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов РФ, в том числе Крыма, начеку и принимают меры из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

На вопрос, ожидается ли дополнительное поручение главы государства Владимира Путина в связи с новыми атаками дронов на объекты в РФ, Песков сказал, что «здесь вряд ли они требуются».

«Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку. Все принимают меры», — подчеркнул представитель Кремля.

Как добавил Песков, за последнее время увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников регионы РФ, «поэтому принимаются меры».

До этого в Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета беспилотников.

Утром 24 июля глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в небе над полуостровом российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. Другую часть военных дронов смогли подавить средствами РЭБ. Всего атаку совершили 11 дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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