В Кремле прокомментировали попытку ВСУ атаковать Крым беспилотниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов РФ, в том числе Крыма, начеку и принимают меры из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

На вопрос, ожидается ли дополнительное поручение главы государства Владимира Путина в связи с новыми атаками дронов на объекты в РФ, Песков сказал, что «здесь вряд ли они требуются».

«Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку. Все принимают меры», — подчеркнул представитель Кремля.

Как добавил Песков, за последнее время увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников регионы РФ, «поэтому принимаются меры».

До этого в Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета беспилотников.

Утром 24 июля глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в небе над полуостровом российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. Другую часть военных дронов смогли подавить средствами РЭБ. Всего атаку совершили 11 дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.