В Кремле высказались о работе систем ПВО против украинских беспилотников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о работе систем противовоздушной обороны после атаки украинских беспилотников на Москву этим утром.

«Это вопрос нашего Министерства обороны. Беспилотники сегодняшние были нейтрализованы, в этом плане меры принимаются. Что касается развития системы защиты — это вопрос к Минобороны», — сказал представитель Кремля.

Песков также не захотел оценивать работу российских систем ПВО с тем, как они действовали во время майских атак беспилотников.

Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники ударили по двум нежилым зданиям. Он отмечал, что серьезных разрушений и пострадавших нет, пишет Москва 24.

Осколки беспилотника нашли на Комсомольском проспекте.

В Минобороны России заявили, что два украинских беспилотника над столицей были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Дроны потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки никто не пострадал.

В МИД РФ атаку БПЛА на Москву назвали актом международного терроризма.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.