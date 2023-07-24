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Максимальный штраф за неявку в военкомат могут снизить

«Ъ»: в ГД призвали снизить штрафы за неявку в военкомат по повестке с 50 до 30 тыс. рублей

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«Газета.Ru»

В Государственной думе предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тыс. до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованные в базе данных ГД поправок ко второму чтению законопроекта.

Сейчас по статье 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях за неявку в военкоматы по повестке без уважительной причины предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

На прошлой неделе в Госдуме одобрили увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке.

12 июля Министерство обороны РФ предложило список болезней, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт с российскими ВС при мобилизации. Предлагается не допускать к заключению контракта с оборонным ведомством носителей таких заболеваний, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), бронхиальная астма средней тяжести и рядом других.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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