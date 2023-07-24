Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог из ДНР прокомментировал закон о повышении в РФ возраста пребывания в запасе

Герой ДНР Пинчук назвал своевременным решением повышение в РФ возраста пребывания в запасе

close
100%
Alexey Pavlishak/Reuters

Герой Донецкой народной республики (ДНР), доктор политических наук, первый министр госбезопасности республики Андрей Пинчук прокомментировал Tsargrad.tv закон о повышении в России предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих определенные воинские звания.

По словам эксперта, нововведение принято в связи с тем, что в России «стареет население», а в добровольческих отрядах много возрастных мужчин, которых по закону уже должны уволить, но которые хотят остаться в Вооруженных силах.

«Это способ для них удержаться — и на фронте, и в ВС вообще», — отметил Пинчук.

Кроме того, указал эксперт, в непростой для РФ период массовый отток людей старшей возрастной категории — а они являются опытными, подготовленными бойцами — обернется большой потерей для страны, поэтому повышение властями предельного возраста стало достаточно очевидным шагом, подытожил Герой ДНР.

22 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий на пять лет возраст пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для граждан с иными званиями — 55 лет.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях