Политолог из ДНР прокомментировал закон о повышении в РФ возраста пребывания в запасе

Герой Донецкой народной республики (ДНР), доктор политических наук, первый министр госбезопасности республики Андрей Пинчук прокомментировал Tsargrad.tv закон о повышении в России предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих определенные воинские звания.

По словам эксперта, нововведение принято в связи с тем, что в России «стареет население», а в добровольческих отрядах много возрастных мужчин, которых по закону уже должны уволить, но которые хотят остаться в Вооруженных силах.

«Это способ для них удержаться — и на фронте, и в ВС вообще», — отметил Пинчук.

Кроме того, указал эксперт, в непростой для РФ период массовый отток людей старшей возрастной категории — а они являются опытными, подготовленными бойцами — обернется большой потерей для страны, поэтому повышение властями предельного возраста стало достаточно очевидным шагом, подытожил Герой ДНР.

22 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий на пять лет возраст пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для граждан с иными званиями — 55 лет.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.