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Власти Запорожской области сообщили об отсутствии активных действий со стороны ВСУ

Балицкий заявил, что ВСУ не атакуют на Запорожском направлении, они восполняют потери

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных действий на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Как рассказал врио губернатора, он обсудил ситуацию на линии боевого соприкосновения на Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях.

По его словам, за прошедшие сутки украинские войска совершили 57 попыток обстрела населенных пунктов Запорожской области.

По оценкам командования, отметил Балицкий, ВСУ в этом районе не предпринимают активных действий, однако украинское командование «активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери».

Накануне в Запорожской области заявили, что украинские войска использовали для наступления на Запорожском направлении коридоры для эвакуации тел погибших.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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