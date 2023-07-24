Власти Запорожской области сообщили об отсутствии активных действий со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных действий на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Как рассказал врио губернатора, он обсудил ситуацию на линии боевого соприкосновения на Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях.

По его словам, за прошедшие сутки украинские войска совершили 57 попыток обстрела населенных пунктов Запорожской области.

По оценкам командования, отметил Балицкий, ВСУ в этом районе не предпринимают активных действий, однако украинское командование «активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери».

Накануне в Запорожской области заявили, что украинские войска использовали для наступления на Запорожском направлении коридоры для эвакуации тел погибших.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.