Сальдо рассказал о боях с ВСУ в районе Антоновского моста

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины бесперспективно пытаются закрепиться у Антоновского моста.

«С военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста — это бесперспективное место. Крошечный простреливаемый пятачок, превращенный в кровавую мясорубку», — написал чиновник.

Он добавил, что российское военное командование, стремясь сохранить жизни своих военнослужащих, приняло решение устроить для противника «своеобразный маленький Бахмут, где перемалываются силы киевского режима».

Также Сальдо сообщал, что украинская армия потеряла в Херсонской области с 1 по 23 июля до 880 человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.