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Минобороны Украины пообещало доложить США о применении кассетных боеприпасов

Глава МО Украины Резников поделится отчетом о кассетных боеприпасах с США 24 или 25 июля

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Shutterstock

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на этой неделе может представить Пентагону первый отчет об использовании поставленных США кассетных боеприпасов в стране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, в данный момент он ожидает отчета о последствиях применения кассетных боеприпасов, который затем передаст Пентагону, вероятно, 24 или 25 июля.

«Поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь этим отчетом со своими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они будут более эффективны, чем обычные боеприпасы», — сказал Резников.

Глава Минобороны Украины ожидает, что кассетные бомбы будут наиболее эффективны против артиллерийских систем, особенно во время контрбатарейных боев, против бронетранспортеров, боевых машин пехоты, а также против пехоты в полевых условиях.

До этого в Минобороны России заявили о неэффективности кассетных боеприпасов Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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