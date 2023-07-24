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Власти Херсонской области рассказали о потерях ВСУ в регионе в июле

Сальдо заявил, что ВСУ в июле потеряли в Херсонской области до 880 человек

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РИА «Новости»

Украинская армия потеряла в Херсонской области с 1 по 23 июля до 880 человек, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

По его данным, больше всего украинских военных погибло при попытках форсировать Днепр в районе Кинбурнской косы и в районе Антоновского моста.

Сальдо также заявил, что за текущий месяц было уничтожено семь складов и два командных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Кроме того, украинская армия потеряла более 30 лодок, два танка, шесть самоходных установок, 22 буксируемые гаубицы, две реактивные системы залпового огня, один противотанковый ракетный комплекс, более 30 минометов, одну командно-штабную машину, три радиолокационные станции и две установки радиоэлектронной борьбы, уточнил Сальдо.

Несколько дней назад сообщалось, что российские военные уничтожили более 40 украинских бойцов при попытке высадки у Антоновского моста.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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