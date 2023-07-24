Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенатор рассказал об обстановке в Крыму после атаки беспилотников

Сенатор Цеков: обстановка в Крыму после атаки беспилотников остается спокойной

close
100%
Global Look Press

В Крыму после атаки беспилотников сохраняется спокойная обстановка, поскольку она была ожидаема, сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член Совфеда от республики Крым Сергей Цеков.

«Другое дело, что на протяжении длительного периода беспилотники сбивались, а сейчас некоторые достигают объектов, где хранятся боеприпасы. Безусловно, неудобства есть. Приходится людей эвакуировать из зоны, где возможно детонирование боеприпасов», — сказал сенатор.

При этом Цеков заметил, что Крым является одним из самых важных объектов для Украины.

«Они [представители Украины] считают, что тот вред, который они наносят Крыму или нанесут Крыму, повышает их престиж, их рейтинг в глазах части мирового сообщества, которое их поддерживает», — добавил он.

Однако, по его словам, несмотря на определенное беспокойство, паники и настроения уехать у жителей Крыма нет.

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 11 украинских беспилотников. Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломки дрона повредили частный дом в Кировском районе. В связи с этим Аксенов распорядился эвакуировать население близлежащих поселков.

Позже Минобороны России сообщило, что российские войска ночью 24 июля пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крыма. По его данным, 14 украинских дронов подавили средствами радиоэлектронной борьбы, 11 из которых потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три — упали на территории полуострова. Оставшиеся три беспилотника были уничтожены российскими средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях