Сенатор рассказал об обстановке в Крыму после атаки беспилотников

В Крыму после атаки беспилотников сохраняется спокойная обстановка, поскольку она была ожидаема, сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член Совфеда от республики Крым Сергей Цеков.

«Другое дело, что на протяжении длительного периода беспилотники сбивались, а сейчас некоторые достигают объектов, где хранятся боеприпасы. Безусловно, неудобства есть. Приходится людей эвакуировать из зоны, где возможно детонирование боеприпасов», — сказал сенатор.

При этом Цеков заметил, что Крым является одним из самых важных объектов для Украины.

«Они [представители Украины] считают, что тот вред, который они наносят Крыму или нанесут Крыму, повышает их престиж, их рейтинг в глазах части мирового сообщества, которое их поддерживает», — добавил он.

Однако, по его словам, несмотря на определенное беспокойство, паники и настроения уехать у жителей Крыма нет.

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 11 украинских беспилотников. Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломки дрона повредили частный дом в Кировском районе. В связи с этим Аксенов распорядился эвакуировать население близлежащих поселков.

Позже Минобороны России сообщило, что российские войска ночью 24 июля пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крыма. По его данным, 14 украинских дронов подавили средствами радиоэлектронной борьбы, 11 из которых потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три — упали на территории полуострова. Оставшиеся три беспилотника были уничтожены российскими средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал в Москве.