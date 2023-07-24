Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Италии назвали причины неудач ВСУ

La Repubblica: неудачи ВСУ при контрнаступлении связаны с отсутствием подготовки

close
100%
РИА «Новости»

Украина стала проводить контрнаступление без должной подготовки к прорыву линий обороны и при отсутствии нужного вооружения, считает военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

«Киевские генералы начали атаку на укрепленную оборонительную линию, не подготовив должным образом военный персонал и не доставив подходящее вооружение. Огромные Leopard 2 оказались обездвижены на минах, американские Bradley остановились на линии перекрестного огня...» — подчеркнул эксперт.

По словам колумниста издания, у украинских военных сил в зоне боевых действий не оказалось даже танков с подъемниками, нужных для уборки поврежденной техники. В результате западные боевые машины пришлось бросить прямо в поле, обратил внимание Джанлука Ди Фео.

«И результат налицо: контрнаступление не продвигается на протяжении 48 дней», — подчеркнул итальянский обозреватель.

До этого директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что ожидал медленный темп контрнаступления ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях