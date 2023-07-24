В Италии назвали причины неудач ВСУ

Украина стала проводить контрнаступление без должной подготовки к прорыву линий обороны и при отсутствии нужного вооружения, считает военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

«Киевские генералы начали атаку на укрепленную оборонительную линию, не подготовив должным образом военный персонал и не доставив подходящее вооружение. Огромные Leopard 2 оказались обездвижены на минах, американские Bradley остановились на линии перекрестного огня...» — подчеркнул эксперт.

По словам колумниста издания, у украинских военных сил в зоне боевых действий не оказалось даже танков с подъемниками, нужных для уборки поврежденной техники. В результате западные боевые машины пришлось бросить прямо в поле, обратил внимание Джанлука Ди Фео.

«И результат налицо: контрнаступление не продвигается на протяжении 48 дней», — подчеркнул итальянский обозреватель.

До этого директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что ожидал медленный темп контрнаступления ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.