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Эксперт сообщил, что ВСУ стали активнее атаковать ВС РФ на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ увеличили количество атак позиций войск РФ на Краснолиманском направлении

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины активнее пытаются атаковать позиции российских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, боевые столкновения происходят на участке Кременная-Сватово.

Марочко подчеркнул, что все атаки ВСУ пресекаются артиллерией, тяжелыми огнеметными системами при поддержке Воздушно-космических Российской Федерации.

Также РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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