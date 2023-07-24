Глава Минобороны Украины назвал сроки обучения украинских пилотов управлению F-16

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью телеканалу CNN, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 стартует в августе.

По его словам, обучение летчиков займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Как считает министр, к весне 2024 года они смогут управлять F-16 в небе над Украиной.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Резников также указал, что обучение пилотов может быть разделено между странами, но окончательные планы дорабатываются.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит F-16, но на поставку и переобучение украинских пилотов потребуются месяцы.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.