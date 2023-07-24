Российские огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, в ходе штурма позиций противника расчеты БПЛА группировки «Центр» обнаружили опорный пункт ВСУ. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к украинским укреплениям и нанесли удары из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) «Шмель» и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97), уничтожив опорный пункт противника.

«Задача у нас была в кременских лесах, была выявлена пулеметная точка, и пехота не могла пройти, вызвали нас, отработали», — рассказал старший огнеметчик с позывным «Жига».

До этого сообщалось, что российские огнеметчики, входящие в диверсионно-разведывательную группу, обратили в бегство украинских боевиков, которые могли готовиться к штурму российских позиций.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.