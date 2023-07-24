Разработчик «Искандеров» нарастил выпуск ряда изделий

Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ, входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха»), являющаяся в том числе разработчиком ракетного комплекса «Искандер», в 2,5 раза увеличила производство ряда изделий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Высокоточных комплексов».

Как заявили в пресс-службе, КБМ с начала текущего года исполнила государственный оборонный заказ на 100%. Там указали, что выполнение гособоронзаказа отслеживается подекадно.

«Ни в одной декаде отклонения от графика не было», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также указали, что по сравнению с 2022 годом в КБМ в 2,5 раза «увеличили производство изделий по некоторым направлениям».

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны выполняют гособоронзаказ почти на 100%.

По его словам, предприятия ОПК сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять утвержденные на текущий год задачи, где-то они реализуются с опережением или компенсируются за счет поставок другими образцами.

Ранее в США назвали оружие РФ, успешно уничтожающее иностранные танки.