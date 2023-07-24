ТАСС: российская группировка «Юг» отразила атаки штурмовых групп ВСУ на двух направлениях

Бойцами российской группировки «Юг» в течение суток были отражены атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лисичанском и Александро-Калиновском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, наши военные успешно отразили атаки штурмовых групп противника. Кроме того, в районе Спорного тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» были поражены пять ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Артиллеристами группировки, сообщил Астафьев, выполнены огневые налеты по скоплениям живой силы и военной технике врага в Часов Яре, Григоровке, Юбилеевке. В Верхнекаменском был поражен склад ВСУ с боеприпасами.

Российские вертолеты на Соледаро-Артемовском направлении нанесли поражение пяти объектам противника. В районе Торецкого реактивные систем залпового огня «Торнадо-С» осуществили пять ракетных ударов по ВСУ.

Кроме того, российские войска уничтожили 120-миллиметровую гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и поразили беспилотник «Лелека-100» противника.

Ранее пресс-центр группировки войск «Центр» сообщил, что свыше 40 украинских военных сдались в плен.

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