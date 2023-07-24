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Минобороны заявило о подавлении средствами РЭБ двух дронов над Москвой

Минобороны: средства РЭБ над Москвой подавили два беспилотника, которые затем упали

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Министерство обороны России заявило о пресечении попытки осуществить террористическую атаку двумя украинскими дронами по территории Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

Утром 24 июля средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) два украинских беспилотных летательных аппарата были подавлены, после чего дроны потерпели крушение. По имеющимся данным, в результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что беспилотник попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева в Москве.

24 июля стало известно, что осколки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве. Как сообщил Департамент транспорта столицы, после предполагаемой атаки дронов движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыто в обе стороны.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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