Самолетам ВВС США приходится уклоняться в Сирии от маневров российских летчиков

Российские летчики в Сирии проводят такие маневры, которые заставляют американских пилотов избегать столкновений и поднимают вопрос о необходимости наличия американских войск в Арабской республике, сообщает журналист из журнала Newsweek Дэниел ДеПетрис.

«Российские истребители продолжают вызывать противостояние в воздушном пространстве Сирии, заставляя американские самолеты выполнять уклоняющиеся маневры. Почему русские действуют так решительно? Ответ прост: мы не знаем», — отмечается в статье.

Инциденты между российскими и американскими военными в Сирии происходили и ранее, отмечает ДеПетрис. Он приводит столкновение российского военного грузовика с американским бронетранспортером в августе 2020 года как один из ярких примеров таких ситуаций.

Однако, несмотря на неизбежность подобных инцидентов, ДеПетрис задает более важный вопрос о необходимости присутствия американских войск в Сирии и о целесообразности риска столкновения с российскими ВКС, сравнивая их действия с поступками «безрассудных подростков, которые отправляются на развлекательную прогулку со скоростью 80 миль в час».

По мнению ДеПетриса, возможные инциденты с российскими войсками можно было бы рассматривать как неизбежные неприятности, если бы наличие американских войск в Сирии действительно соответствовало интересам американского народа.

Ранее Минобороны России неоднократно указывало на нарушения соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Например, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, который является международным воздушным коридором. Несколько дней спустя пилоты F-16 использовали систему наведения на российский самолет. Всего за сутки со стороны «международной антитеррористической коалиции», возглавляемой США, было зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все эти нарушения связаны с несогласованными полетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.