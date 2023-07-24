Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ракетных атак в Одессе пострадало здание консульства Греции. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, только за минувшую ночь в Одессе пострадало около 50 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры. Президент Украины отметил, что греческое консульство является уже вторым дипломатическим учреждением, поврежденным в Одессе в результате последних ракетных ударов.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность страны, что стало понятно после ударов возмездия от России, последовавших за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост.

По его мнению, Зеленский является «во всем некомпетентным человеком», а также «гробокопателем для Украины».

Соскин считает, что президент Украины — «отработанный материал», который не справляется с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Он утверждает, что Зеленский не может противостоять Путину из-за «отсутствия квалификации».

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.