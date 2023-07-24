Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что консульство Греции в Одессе было повреждено в результате взрыва

Зеленский сообщил о повреждении здания консульства Греции в Одессе в результате взрыва

close
100%
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ракетных атак в Одессе пострадало здание консульства Греции. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, только за минувшую ночь в Одессе пострадало около 50 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры. Президент Украины отметил, что греческое консульство является уже вторым дипломатическим учреждением, поврежденным в Одессе в результате последних ракетных ударов.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность страны, что стало понятно после ударов возмездия от России, последовавших за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост.

По его мнению, Зеленский является «во всем некомпетентным человеком», а также «гробокопателем для Украины».

Соскин считает, что президент Украины — «отработанный материал», который не справляется с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Он утверждает, что Зеленский не может противостоять Путину из-за «отсутствия квалификации».

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях