На юге Одесской области произошли взрывы

Взрывы произошли на юге Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Думская».
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось о разрушении одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора. Крупнейший православный храм Одессы Спасо-Преображенский кафедральный собор пострадал во время взрывов в ночь на 23 июля.
В ночь на 23 июля украинские СМИ и местные жители писали о взрывах в Одессе. Сообщалось, что взрывы было слышно в районе городского порта и в Киевском районе Одессы. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.
Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.