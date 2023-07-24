На Дальнем Востоке могут развернуть полк бомбардировщиков Ту-160

В Дальневосточном регионе могут развернуть авиационный полк стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источники.

Как сообщает издание, этот вопрос прорабатывается в Министерстве обороны России. Окончательное решение пока не принято.

По словам источников, все будет зависеть от объемов и состава гособоронзаказа. В настоящее время в его рамках осуществляется модернизация бомбардировщиков Ту-160, а также строительство новых машин с индексом «М».

В случае принятия положительного решения, полк Ту-160 войдет в состав соединения Дальней авиации, которое базируется в Амурской области, говорится в публикации «Известий».

Ранее представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российский истребитель Су-35 является одним из самых лучших боевых самолетов.

До этого журналисты британской газеты Daily Mail назвали в статье полет двух российских ракетоносцев Ту-160 в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей предупреждением Российской Федерации Западу, связанным с поставками оружия Украине.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.