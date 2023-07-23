В Запорожской области высказались о наступательных резервах ВСУ

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире «Россия 1», что ВСУ использовали примерно половину резерва для проведения наступления на Запорожском направлении.

«Хочу предостеречь нас от самоуспокоенности. Точно могу сказать, что по Запорожскому направлению они задействовали около половины того резерва, который есть. Это факт», — отметил он.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти ожидают окончание контрнаступления вооруженных сил Украины через несколько месяцев. По словам Блинкена, сейчас контрнаступление украинских военных находится на сравнительно ранней стадии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.