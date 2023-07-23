Названа проблема поставляемых Украине союзниками боеприпасов

Старые снаряды и ракеты, поставляемые на Украину союзниками, могут повреждать технику и ранить бойцов. Об этом сообщает The New York Times.

Издание подчеркивает, что боеприпасы у украинцев находятся в дефиците. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают снаряды от разных государств, из-за этого точность стрельбы может отличаться, а для поражения целей приходится использовать больше средств.

По словам командира одного из украинских батальонов Алекса, в текущий момент это является очень большой проблемой.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч человек с начала конфликта с Россией.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.