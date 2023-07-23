В ВС РФ охарактеризовали действия инструкторов НАТО в рядах ВСУ

Командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил в эфире «Соловьев Live», что инструкторы из стран НАТО на Украине действуют в рядах ВСУ в основном как заградотряды.

«Наемников мы слышим в эфире, наемников мы видим. Про наемников рассказывают пленные. В каждой роте до 10 человек: прибалты в основном, грузины. Но так сказать, чтобы там сдавались и брали пленных — таких фактов нет. В основном они действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны», — сказал Мордвичев.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО вовлечена в украинский конфликт, так как поставляет Украине оружие, наемников, советников и разведывательные данные.

30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга по международным вопросам заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции будут бить по собраниям иностранных боевиков и западных генералов, участвующих в боевых действиях на Украине.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.