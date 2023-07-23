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Зеленский объяснил, почему Украина не могла начать контрнаступление весной

Зеленский: Украина не начинала контрнаступление весной из-за недостатка вооружений

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планировала начать контрнаступление весной, но не смогла из-за отсутствия оружия, боеприпасов и обученных военных. Об этом сообщает Politico.

«У нас были планы начать весной. Честно говоря, мы не смогли, так как у нас не было достаточно боеприпасов и оружия, да и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более, что учебные миссии проводились за пределами Украины», — сказал украинский лидер.

По его словам, более позднее контрнаступление позволило российским силам построить несколько рубежей обороны.

До этого генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире украинского телеканала «Прямой», что ВС России имеют «замечательный опыт» и государство обеспечивает все нужды армии, тогда как у ВСУ в этом «большие провалы».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Контрнаступление Украины
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