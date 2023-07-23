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РФ использует «Вихрь-1» для уничтожения Bradley с динамической защитой

MWM: российский «Вихрь-1» уничтожает Bradley с динамической защитой

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Vitaly V. Kuzmin

Россия использует «Вихрь-1» для уничтожения бронемашин Bradley с динамической защитой, сообщает Military Watch.

По данным издания, несмотря на заявления США о том, что Bradley дадут ВСУ преимущество в бою против российской армии, западная бронетехника все равно сжигается ракетами «Вихрь-1».

Ранее сообщалось, что в боях на Украине уничтожили около 12 американских боевых машин пехоты Bradley.

Эти данные подтвердил и нидерландский проект Oryx, который отслеживает потери ВСУ. По его информации, пара десятков боевых машин были повреждены в той или иной степени.

Часть техники после ремонта вернули на поле боя. Но некоторые Bradley нуждаются в более капитальном восстановлении, которое сделают в Польше. Украинские солдаты признались журналистам, что броня Bradley хорошо защищает экипаж, благодаря чему они получают лишь легкие травмы даже после подрыва на противотанковой мине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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