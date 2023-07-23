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На Украине заявили о значительных преимуществах армии РФ перед ВСУ

Украинский генерал Кривонос: ВС России имеют большое преимущество перед ВСУ

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Администрация Президента Украины

Генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире украинского телеканала «Прямой», что ВС России имеют «замечательный опыт» и государство обеспечивает все нужды армии, тогда как у ВСУ в этом «большие провалы», передает РИА Новости.

«Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. <…> К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы», — сказал Кривонос.

Он добавил, что украинские военнослужащие не достигли успехов в ходе контрнаступления и оказались уязвимы перед ВС РФ без авиации и ПВО.

Генерал в отставке также отметил, что основная проблема заключается в высоком уровне коррупции на Украине.

Также 23 июля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза наступления ВС Украины рассчитана на период с конца июля до середины августа.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Контрнаступление Украины
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