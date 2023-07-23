Власти Запорожской области заявили о ликвидации разведгруппы ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что российские военные нашли и ликвидировали разведывательную группу ВСУ, двигавшуюся на Запорожском направлении в сторону Новоандреевки и Новопокровки.

«Сегодня утром наши подразделения обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении населенных пунктов Новоандреевка и Новопокровка, противник был обнаружен и уничтожен», — написал он.

По словам Балицкого, обстановка на фронте все еще напряженная.

До этого врио губернатора Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону ВС Российской Федерации на Запорожском направлении, однако отступили, понеся большие потери. Кроме того, по словам Балицкого, украинские военнослужащие прощупывают фронт в направлении Работино.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.