ВСУ попытались убить мэра Алешек с помощью HIMARS

Украинские военные примени ракету HIMARS с целью покушения на жизнь главы администрации находящегося на правом берегу Днепра города Алешки Георгия Журавко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя врио губернатора региона Владимира Василенко.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен», — уточнил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области.

По словам Василенко, специалисты, осматривая местность, нашли фрагменты ракеты HIMARS.

Других подробностей после попытки покушения на жизнь мэра Алешек не приводится.

В июле ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, подозреваемый заключен под стражу. Он признался в содеянном.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о попытке покушения на командира спецназа Апты Алаудинова.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.