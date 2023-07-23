Лукашенко оценил планы Польши по переброске наемников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с главой России Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства и оценил данную перспективу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам белорусского главы государства, инициатива польской стороны по переброска наемников в пекло не приведет к нужному Варшаве результату.

«Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет», — подчеркнул Лукашенко.

Как добавил президент республики, сейчас Польша продолжает подключать наемников.

Также Лукашенко продемонстрировал Путину карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.

Встреча лидеров двух стран началась 22 июля в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Лукашенко прибыл в РФ накануне вечером. Они планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.