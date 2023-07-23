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Минобороны России назвало причину разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе

МО РФ: ракета ПВО ВСУ стала причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе

Министерство обороны России заявило, что причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе могло стать падение украинской ракеты ПВО. Такая версия приводится в Telegram-канале ведомства.

«С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», — говорится в заявлении.

В российском Минобороны подчеркнули, что все цели, которые войска РФ поразили этой ночью в Одессе, располагались на безопасной дистанции от собора.

Поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия исключается при планировании российским командованием ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, добавили там.

23 июля Минобороны РФ сообщило, что в ночь на воскресенье был нанесен удар по объектам в Одессе, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления. Ранее утром стало известно, что Спасо-Преображенский кафедральный собор серьезно пострадал в результате взрывов.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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