Минобороны РФ ответило на обвинения в ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Минобороны России в своем Telegram-канале заявило, что распространяемая Киевом информация о нанесении российского ракетного удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не соответствует действительности.

Ведомство подчеркнуло, что все пораженные этой ночью войсками РФ объекты располагались на безопасной дистанции от храма.

В Минобороны считают, что наиболее вероятной причиной разрушения собора «стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов».

23 июля Минобороны РФ сообщило, что в ночь на воскресенье был нанесен удар по объектам в Одессе, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления. Ранее утром стало известно, что Спасо-Преображенский кафедральный собор серьезно пострадал в результате взрывов.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.