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Минобороны России сообщило об отражении на одном из направлений двух атак ВСУ

Минобороны России: на Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ у Работино

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AP

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что группировка «Юг» отразила на Запорожском направлении две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино.

«Нанесено огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного в Запорожской области», — сказал представитель российского оборонного ведомства.

Кроме того, Минобороны Российской Федерации заявило, что распространяемая Украиной информация о нанесении российского ракетного удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не соответствует действительности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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Операция на Украине
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