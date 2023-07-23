Минобороны России сообщило об отражении на одном из направлений двух атак ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что группировка «Юг» отразила на Запорожском направлении две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино.

«Нанесено огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного в Запорожской области», — сказал представитель российского оборонного ведомства.

Кроме того, Минобороны Российской Федерации заявило, что распространяемая Украиной информация о нанесении российского ракетного удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не соответствует действительности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.