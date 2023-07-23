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Минобороны России сообщило об отражении атаки ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

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Sofiia Gatilova/Reuters

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Группировка «Юг» отразила атаку Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки в ДНР», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 июля российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что Москва потребует от руководства ЮНЕСКО осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.

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Операция на Украине
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