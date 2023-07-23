Минобороны РФ рассказало о ночных ударах по объектам в Одессе

В ночь на 23 июля российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Все цели были уничтожены, заявили в ведомстве.

В сводке о ходе военной операции Минобороны также сообщило, что в течение суток украинские войска предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

В ночь на 23 июля украинские СМИ и местные жители писали о взрывах в Одессе. Сообщалось, что их слышали в районе городского порта и в Киевском районе Одессы. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.