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В США разочаровались из-за Украины и ее военных

WSJ: страны Запада разочаровались в контрнаступлении ВСУ

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AP

Ставка стран Запада на то, что мужество и находчивость военных Вооруженных сил Украины в борьбе с РФ перевесит отсутствие должной подготовки и нехватку вооружений, не сработала, приведя к разочарованию, утверждают в Wall Street Journal.

По словам журналистов издания, на Западе теперь разочарованы из-за ситуации в зоне боевых действий и контрнаступления ВСУ.

Утверждается, что чиновники знали, что военным Украины не хватает навыков и оружия, начиная от снарядов и заканчивая боевыми самолетами. При этом они ожидали, что украинским солдатам и без этого удастся вытеснить российские войска.

Как добавили в WSJ, картина складывается таким образом, что превосходство вооружения Вооруженных сил РФ РФ приводит к бессмысленным потерям в рядах ВСУ.

На фоне сложившейся ситуации сохраняется вероятность затягивания военных действий в зоне российско-украинского конфликта, добавили в СМИ. Отсутствие успехов у Киева в зоне боевых действий может привести к новыми финансовым тратам Европейского Союза и Соединенных Штатов.

До этого российские бойцы-добровольцы уничтожили командный пункт ВСУ на Запорожском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Контрнаступление Украины
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