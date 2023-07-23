В США предложили открывать огонь по кораблям ВМФ России

Отставной адмирал ВМС США, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис высказал мнение, что Соединенные Штаты могут сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

По словам Ставридиса, у НАТО и США достаточно возможностей для сопровождения грузов зерна совместно с тремя крупными странами НАТО в Черном море (Болгарией, Румынией и Турцией. — «Газета.Ru»).

Адмирал в отставке считает возможным проведение операции подобной той, что проводилась в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. Она носила название «Твердые намерения» и была направлена на конвоирование нефтяных танкеров.

По мнению Ставридиса, альянс должен выступить с предупреждением в адрес Черноморского флота России и «открывать ответный огонь» в случае атаки на корабли, которые якобы будут перевозить зерно.

Минобороны РФ после прекращения зерновой сделки заявляло, что с 20 июля все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться российской стороной как перевозчики грузов военного назначения. В ответ Минобороны Украины объявило о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе с 20 июля.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля, после того как Россия отказалась участвовать в ней из-за несоблюдения участниками соглашения условий, поставленных РФ.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.