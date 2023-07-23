Сапер рассказал о новинках в тактике ВСУ

Российские саперы столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» сводной казачьей бригады «Дон», передает РИА Новости.

«Они (ВСУ. — «Газета.Ru») дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека», — рассказал «Рахматулла».

По его словам, ВСУ применяют такие мины при помощи беспилотников. Однако, как уточнил «Рахматулла», российские саперы уже знают, как бороться с такими минами: главное в этом процессе — это внимание и контроль обстановки.

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