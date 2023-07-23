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Сапер рассказал о новинках в тактике ВСУ

РИА Новости: российские саперы столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ

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РИА Новости

Российские саперы столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» сводной казачьей бригады «Дон», передает РИА Новости.

«Они (ВСУ. — «Газета.Ru») дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека», — рассказал «Рахматулла».

По его словам, ВСУ применяют такие мины при помощи беспилотников. Однако, как уточнил «Рахматулла», российские саперы уже знают, как бороться с такими минами: главное в этом процессе — это внимание и контроль обстановки.

Ранее аналитики The Washington Post сообщили, что полное разминирование Украины займет 757 лет, если его будут выполнять 500 саперных команд.

Дополнительным препятствием для саперных работ является весенний период, когда происходит подтопление территорий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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