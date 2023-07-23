В Одессе сообщают о взрывах

Украинские СМИ пишут о взрывах в Одессе, эту информацию также подтверждают социальные сети местных жителей.

О взрывах сообщило издание «Думская», а также информационное агентство УНИАН.

Местные соцсети добавляют, что взрывы было слышно в районе городского порта и в Киевском районе города. До сообщений о взрывах была объявлена воздушная тревога, а военно-воздушные силы Украины в соцсетях сообщили о взлете российских бомбардировщиков.

Российская авиация наносит удары возмездия после террористического акта на Крымском мосту и выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Ранее глава областной военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что после взрыва в пятницу, 21 июля, в регионе был поврежден «важный» объект инфраструктуры.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.