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Американская армия получила на вооружение новый пистолет

19FortyFive: SIG Sauer M17 стал новым основным пистолетом ВС США

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https://www.dvidshub.net/image/3985785/new-modular-handgun-system

SIG Sauer M17 стал новым основным пистолетом Вооруженных сил США, сообщает портал 19FortyFive.

«После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с военно-воздушными силами армия выбрала пистолеты SIG Sauer M17 в качестве стандартной модели и M18 (укороченный вариант) в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия», — указано в сообщении.

Новые пистолеты, которые являются модификациями SIG Sauer P320, сменят на вооружении США пистолет M9, так же известный как Beretta 92. Предполагается, что для снабжения армии будут поставлено свыше 500 тыс. новых пистолетов.

Пистолет является оружием офицерского состава, экипажей бронетехники, бойцов так называемой «второй линии» и личным оружием самообороны в американской армии.

Ранее Ижевский механический завод сообщил, что в начале 2023 года начнет серийное производство новейших российских самозарядных пистолетов бП72 «Удав», которые были созданы на замену основного боевого пистолета Макарова.

Ранее концерн «Калашников» увеличил выпуск стрелкового оружия на 40%.

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