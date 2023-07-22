Российские бойцы-добровольцы уничтожили командно-наблюдательный пункт Воруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости замкомандира бригады «Царские волки».

Он сообщил, что во второй половине июля в районе Орехова группа разведчиков отряда «Барс-1» обнаружила транспорт ВСУ, который при передвижении не соблюдал меры маскировки. Операторы беспилотников быстро передали координаты командно-наблюдательного пункта минометной батарее добровольческого отряда, который и уничтожил командно-наблюдательный пункт, личный состав и машину противника, рассказал собеседник агентства.

22 июля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Ореховском направлении ВСУ «пошли в наступление». По его данным, утром после массированной артподготовки восточнее Работино украинские силы бросили в атаку пехоту и бронетехнику, включая БМП Bradley. Рогов сообщил, что за сутки на данном направлении противник предпринял четыре попытки наступления, но все они были отбиты.

В июне Рогов сообщал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении.

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