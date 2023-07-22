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Американский эксперт назвал срок уничтожения последних резервов ВСУ

Полковник Макгрегор: РФ уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом в августе

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Alex Babenko/AP

Российские Вооруженные силы уничтожат летом последние резервы украинской армии под Харьковом, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на своем YouTube-канале.

По его мнению, российские силы «окружат Харьков в августе», а затем укрепят свои позиции и дождутся атаки последних резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там ВСУ будут «перемолоты» так же, как и на южном направлении фронта, отметил офицер.

Макгрегор выразил мнение, что украинский конфликт закончится только тогда, когда НАТО перестанет быть дестабилизирующим фактором у российских границ, а Украине придется стать нейтральным дружественным РФ государством, не примыкающим к военным блокам.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер подчеркнул, что Россия даст жесткий ответ в случае, если страны НАТО в ответ на разгром ВСУ попытаются заблокировать Калининградскую область.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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