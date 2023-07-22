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WP: США пока не будут отправлять Киеву ракеты ATACMS

WP: США боятся остаться без ракет ATACMS после отправки их Киеву

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Global Look Press

Белый дом придерживается своего решения об отказе от поставок на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает The Washington Post (WP).

По словам официальных лиц, администрация президента США твердо придерживается своего решения «по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы украинского правительства».

Как заявляют представители Пентагона и американской администрации, внутренних обсуждений по этому поводу не было в течение нескольких месяцев.

Автор статьи отметил, что в США ожидают замены ATACMS ракетой Precision Strike нового поколения, которая, как ожидается, поступит на вооружение к концу этого года. Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS в год, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны, в том числе 211 было отправлено с начала конфликта на Украине.

Накануне стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Джо Байден обсуждает с украинским коллегой Владимиром Зеленским поставки на Украину ракет ATACMS.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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