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На Украине разрабатывают свои системы ПВО

Депутат Рады Чернов: на Украине разрабатывают свои системы ПВО

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РИА Новости

Депутат Рады Егор Чернев в своем Telegram-канале заявил, что на Украине разрабатывают свои системы ПВО средней дальности.

По его словам, украинские ПВО — не аналог Patriot, а больше похожи на систему Hawk.

«Они сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны», — сказал он.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что ВСУ не могут сбить российские ракеты «Оникс» с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Украинский военный утверждает, что ПВО ВСУ трудно обнаружить и сбить ракеты «Оникс», так как они летят на большой скорости и на малой высоте. Он отметил, что эти российские ракеты предназначены для уничтожения плавательных средств, кораблей, летит «Оникс» на скорости 2,6 Маха.

19 июля военный журнал сообщал, что российский танк Т-90М «Прорыв» стал неприятным сюрпризом для украинской армии.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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