Депутат Рады Егор Чернев в своем Telegram-канале заявил, что на Украине разрабатывают свои системы ПВО средней дальности.
По его словам, украинские ПВО — не аналог Patriot, а больше похожи на систему Hawk.
«Они сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны», — сказал он.
Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что ВСУ не могут сбить российские ракеты «Оникс» с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).
Украинский военный утверждает, что ПВО ВСУ трудно обнаружить и сбить ракеты «Оникс», так как они летят на большой скорости и на малой высоте. Он отметил, что эти российские ракеты предназначены для уничтожения плавательных средств, кораблей, летит «Оникс» на скорости 2,6 Маха.
19 июля военный журнал сообщал, что российский танк Т-90М «Прорыв» стал неприятным сюрпризом для украинской армии.
Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.