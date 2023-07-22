Депутат Рады Егор Чернев в своем Telegram-канале заявил, что на Украине разрабатывают свои системы ПВО средней дальности.

По его словам, украинские ПВО — не аналог Patriot, а больше похожи на систему Hawk.

«Они сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны», — сказал он.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что ВСУ не могут сбить российские ракеты «Оникс» с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Украинский военный утверждает, что ПВО ВСУ трудно обнаружить и сбить ракеты «Оникс», так как они летят на большой скорости и на малой высоте. Он отметил, что эти российские ракеты предназначены для уничтожения плавательных средств, кораблей, летит «Оникс» на скорости 2,6 Маха.

19 июля военный журнал сообщал, что российский танк Т-90М «Прорыв» стал неприятным сюрпризом для украинской армии.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.