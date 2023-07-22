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В Минобороны России прокомментировали удар ВСУ по российским военкорам

Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по военкорам, готовившим материалы о кассетных боеприпасах

Министерство обороны России прокомментировало артиллерийский удар подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по группе журналистов «Известий» и РИА Новости. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Уточняется, что при ударе кассетными боеприпасами ранения получили четыре журналиста. Журналист агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался. Остальным оказывается помощь в госпиталях Минобороны. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранение в ногу.

Также ранения получили корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области кассетные боеприпасы

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