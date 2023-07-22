В Киеве подтвердили сообщения об атаках на Крым

ВСУ подтвердили сообщения об атаках на склад боеприпасов и нефтебазу в Крыму. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Ранее глава Крыма сообщил о детонации на складе боеприпасов из-за удара беспилотника. Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места чрезвычайного происшествия.

Также 22 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Крыму с помощью дрона. По имеющимся данным, в результате удара никто не пострадал. Произошло возгорание площадью два квадратных метра.

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