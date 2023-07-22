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Российские военные рассказали о сбитых украинских ракетах и снарядах

Минобороны: ВС России сбили 15 снарядов HIMARS и одну ракету Storm Shadow

Вооруженным силам России средствами ПВО за сутки удалось перехватить 15 снарядов РСЗО HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, одну крылатую ракету Storm Shadow украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также одна крылатая ракета Storm Shadow», — подчеркнул Конашенков.

Еще, как уточнил представитель российского Минобороны, военные силы РФ ликвидировали за прошедшие сутки в зоне боевых действий 15 беспилотников Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаки Крыма с помощью дронов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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Операция на Украине
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