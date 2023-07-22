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Минобороны сообщило, что на одном из направлений пресечены действия украинских диверсантов

Минобороны России: ВС РФ пресекли действия ДРГ ВСУ на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за прошедшие сутки российские военные пресекли действия одной диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что на этом направлении российские военные отразили семь атак подразделений ВСУ.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также, по словам представителя Минобороны, украинская армия потеряла здесь семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходную гаубицу «Акация», две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

Кроме того, Минобороны России сообщило, что с начала операции на Украине российские военные уничтожили там 4990 иностранных наемников, а еще 4910 наемников покинули зону боевых действий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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Операция на Украине
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