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Болгария планирует отправить на Украину старые БТР

Sofia Globe: парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину около ста старых БТР

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Depositphotos

Парламент Болгарии проголосовал за отправку Украине около ста старых бронетранспортеров. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

«Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку Украине около ста старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запасными частями», — отмечается в публикации.

По мнению парламента, Болгарии не нужны бронетранспортеры, которые приобретались несколько десятилетий назад для вооруженных сил МВД. Издание утверждает, что МВД и болгарская армия заявили, что это вооружение не актуально и не нужно.

По данным Sofia Globe, за поставку проголосовали 148 депутатов, высказались против 52 депутата.

14 июля сообщалось, что Болгария впервые передала военную помощь Украине не в режиме «секретно». Крупнейший пакет военной помощи, который включает в себя сто единиц бронетехники из арсенала болгарской полиции, в основном бронетранспортеры, был отправлен на Украину.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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