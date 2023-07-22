Болгария планирует отправить на Украину старые БТР

Парламент Болгарии проголосовал за отправку Украине около ста старых бронетранспортеров. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

«Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку Украине около ста старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запасными частями», — отмечается в публикации.

По мнению парламента, Болгарии не нужны бронетранспортеры, которые приобретались несколько десятилетий назад для вооруженных сил МВД. Издание утверждает, что МВД и болгарская армия заявили, что это вооружение не актуально и не нужно.

По данным Sofia Globe, за поставку проголосовали 148 депутатов, высказались против 52 депутата.

14 июля сообщалось, что Болгария впервые передала военную помощь Украине не в режиме «секретно». Крупнейший пакет военной помощи, который включает в себя сто единиц бронетехники из арсенала болгарской полиции, в основном бронетранспортеры, был отправлен на Украину.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.