Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону ВС Российской Федерации на Запорожском направлении, однако отступили, понеся большие потери.

«Противник предпринял попытку прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопрокровки, понес значительные потери и отступил в направлении Малой Токмачки», — написал он.

Кроме того, по словам Балицкого, украинские военнослужащие прощупывают фронт в направлении Работино. Он отметил, что российским войскам удалось уничтожить пехоту противника.

Врио Запорожской области указал, что ВСУ «используют так называемую тактику изматывания, не жалея свою живую силу, вследствие чего несут значительные потери».

17 июля Евгений Балицкий заявлял о предотвращенных попытках прорыва ВСУ на данном направлении.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.