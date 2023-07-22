Бывший разведчик США предрек отход украинских территорий к европейским странам

Украина может столкнуться с потерей части своей территории во время присоединения своих земель к Польше, Румынии и Венгрии, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом сообщается в эфире Youtube-канала U.S. Tour of Duty.

«Невозможно избежать того, что Польша придет и заберет часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое», — уточнил отставной американский офицер.

По словам Риттера, в случае реального «раздела Украины» может возникнуть конфликт внутри Североатлантического альянса и Европейского союза.

«Если Польша начнет отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между поляками и остальной Европой. Европа начнет разваливаться», — прогнозирует эксперт.

Также Риттер обратил внимание, что РФ не станет препятствовать этому процессу по ситуации с украинскими территориями.

В июне глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что на Украине дело идет к разделу страны.

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